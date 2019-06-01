EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE İFTAR YAPTI





"BİR VE BİRLİKTE OLMANIN TADINA VARACAĞIZ"

İftara gelen vatandaşlardan Fatma Dilkan, böyle bir iftar programı düzenlendiği için mutlu olduklarını ifade ederek Ekrem İmamoğlu'nu görmek için sabırsızlandıklarını söyledi. 15 bin kişilik iftar programının çok iyi hazırlandığını vurgulayan Nil Esen, bütün emeklerin boşa çıkmamasını dile getirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 6 yıl önce bu iftar sofralarını Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde başlatıldığını hatırlatarak, "Her yıl Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bu akşam soframızda Ramazan Ayı'nın ve bu mübarek günün maneviyatını ve hep beraber paylaşacağız. Bir ve birlikte olmanın tadına varacağız." diye konuştu.





"RAMAZAN AYI UZLAŞMA, BARIŞMA VE AYDINLANMA AYI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sofranız bol ve bereketli olsun. Belki de geride kalan bir yılın kalbi olan bu güzel gecede, Kadir Gecesi'nde bir arada olmanın geleneğini başlattığımız 6 yıl öncesinden bu güne hep bir arada şükür masasında paylaşmak benim için büyük bir onur." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, kendi başkanlık döneminde başlayan ve bu geleneği devam ettiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin Türkiye adına çok önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Ramazan ayı uzlaşma, barışma ve aydınlanma ayı. Görevler çok önemli, yöneticilik çok önemli. İstanbul'a belediye başkanı olmak çok önemli. Bütün makamlar önemli ve insana hizmet ediyorsunuz. İnsanla buluşuyorsunuz. Kamu malına özen göstermelisiniz. İsraftan uzak durmalı ve israfa asla müdahale etmemelisiniz. Toplumsal birlik için hareket etmelisiniz. Mutlaka insanlara hizmet ederken tevazuyu elden bırakmadan iyi niyetle iyi bir dille hizmet etmeyi başarabilmeliyiz. Sorumluluğun büyük olduğunu hissedip hep beraber hizmet etmeliyiz. Bu mücadele şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Şu anki görevimiz ve yol haritamız insanlık meselesidir." dedi.

- İstanbul