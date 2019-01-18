Son Dakika Haberleri: Elazığ 7 Yaşındaki Suriyeli Alloş, İşitme Cihazına Kavuştu

Elazığ 7 Yaşındaki Suriyeli Alloş, İşitme Cihazına Kavuştu

1 saat önce

7 yaşındaki Suriyeli Alloş, işitme cihazına kavuştuELAZIĞ'da yaşayan işitme engelli Suriyeli Selsebil Alloş'a (7), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) girişimiyle işitme cihazı alındı.

7 yaşındaki Suriyeli Alloş, işitme cihazına kavuştu

ELAZIĞ'da yaşayan işitme engelli Suriyeli Selsebil Alloş'a (7), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) girişimiyle işitme cihazı alındı.

2016 yılında, ülkelerindeki savaştan kaçıp, Elazığ'a yerleşen Suriyeli Alloş ailesinin kızı Selsebil Alloş, işitme cihazı yokluğundan duymada yaşadığı sorunu çözmek için İHH girişimde bulundu. İHH Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı alındığını dile getirerek, dil, din ve ırk ayırımı yapmadan dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında olmaya devam eden İHH'nın Selsebil Alloş için de aynı şekilde bir organizasyon yaparak ihtiyacı olan işitme cihazını temin ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:44 Kaynak: DHA

Elazığ, İHH, Güncel
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