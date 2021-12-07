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Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı

07.12.2021 19:25

Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı Elazığ'da 'Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı.

Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi (DAP)'in destekleriyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibe destekli 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı. 'Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' Projesi kapsamında 150 çiftçiye dağıtılan fidanların 2 bin dekar alana dikileceği bildirildi. Özelikle geç çiçeklenen ve bölgeye adapte olan Ferragnes ve Ferraduel çeşitleri tercih edilerek dağıtılan fidanların 1 hafta içinde toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, "Elazığ'da Tarım ve Orman Teşkilatı olarak valiliğimiz önceliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan, GAP'dan, İl Özel İdare'den ve birçok kaynaktan almış olduğumuz projelerle ilimizin tarım ve hayvancılığı daha ileri bir noktaya taşımak ve üreticinin kazancını artırmak için çalışmaları peş peşe hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'de 81 il içerisinde badem yetiştiriciliğinde modern kaplama meyve bahçesi şeklinde en çok artış trendi içerisinde olan ilerden bir tanesi Elazığ'dır. Elazığ'da badem, tarlaları birbirinden ayırmak için kullanılan bir meyve ağacı iken, şu anda Ağın, Keban ve merkez köylerimiz başta olmak üzere birçok ilçemizde artık modern kaplama meyve bahçesi şeklinde dizayn edilerek 20 bin dekara ulaşmıştır" dedi.

Yılda 4 bin tonun üstünde bir verim söz konusu olduğunu aktaran Karahan, "Bu gelişimi daha da hızlandırmak ve buna katkıda bulunmak üzere bakanlığımıza sunmuş olduğumuz yaklaşık 1 milyon liralık proje var. Aynı şekilde DAP 'a bulunmuş olduğumuz projeyle birlikte toplam 2 milyon liralık bir kaynakla 2 bin dekar alana dikilmek üzere 150 çiftçimizi destekleyeceğiz. Yüzde 70 hibe ile bu gün tedarik etiğimiz badem fidanlarımızı üreticiyle buluşturtacağız. Üreticiler bir hafta içerisinde bunların dikimlerini gerçekleştirecek birkaç yıl sonra bunlar verim olarak ilimiz ve ülkemize rekolte olarak katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı
Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı
Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı
Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı

Doğu Anadolu, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da çiftçiye 68 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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