Elazığ'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Elazığ'da kar nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.
Elazığ
'da kar nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
yaptığı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının öğleden sonra devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Bu nedenle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarım gün süreyle ara verildiğini belirten Kaldırım, "Bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." dedi.
-Araçlar yolda kaldı
Elazığ- Diyarbakır
kara yolunun 85'inci kilometresinde kar nedeniyle bazı araçların kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: AA
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