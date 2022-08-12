Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı

12.08.2022 15:51
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 114 kişi yakalanırken, şahıslardan 29'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. Denetimler esnasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet tüfek, 5 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri ele geçirilirdi. Öte yandan çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 1 motosikletin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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