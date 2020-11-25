Elazığ'da kaçak keklik avlayan şahsa 3 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Elazığ kaçak avlanırken yakalanan bir kişiye 3 bin 100 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'nde E.T'yi, kafesle keklik avlarken yakaladı.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.T'ye "kara avcılığı kanunu"na muhalefetten 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.
Kafes içerisinde ele geçirilen 2 keklik doğaya salındı.
- Kaynak: AA
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