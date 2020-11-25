Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.T'ye "kara avcılığı kanunu"na muhalefetten 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'nde E.T'yi, kafesle keklik avlarken yakaladı.

Elazığ kaçak avlanırken yakalanan bir kişiye 3 bin 100 lira ceza verildi.

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kaçak keklik avlayan şahsa 3 bin 100 lira ceza - Son Dakika

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