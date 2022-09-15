Elazığ'da 450 bin ağaçta badem hasadı başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 450 bin ağaçta badem hasadı başladı

15.09.2022 19:48
Elazığ'da 450 bin ağaçta badem hasadı başladı

Elazığ'da yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan 450 bin ağaçta badem hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan 450 bin ağaçta badem hasadına başlandı.

Kentte badem üretimin yaygın olarak gerçekleştiği Ağın ilçesi Şenpınar Mahallesi'nde hasada başlanılması nedeniyle tören düzenlendi.

Törende halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu, ardından İl Müftüsü Selami Aydın, üreticinin bereketli bir hasat dönemi geçirmesi için dua etti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, kentte özellikle Ağın ilçesinde badem üretiminde ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Üreticinin bereketli ve güzel bir hasat dönemi geçirmesini dileyen Toraman, şöyle konuştu:

"Sadece Ağın'da değil merkez ilçeye bağlı köylerde, Keban, Maden, Karakoçan ve Baskil ilçelerimizde de ciddi bir badem ekimi var ama en fazla üretim Ağın ilçemizde. Elazığ'ın geneline baktığımızda yaklaşık 20 bin dönümlük badem bahçesine sahip olduğumuzu görüyoruz. Kentteki toplam badem ağacı miktarı 450 bine yakın, bu çok ciddi bir rakam ve bütün bu sahadan elde edilen üretim yıllık 4 bin ton civarında. Ekonomiye çok ciddi bir girdi sağlanıyor."

Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz da ilçede badem üretiminin daha da arttırılması için üreticiye yeni badem bahçeleri tesis edildiğini anlattı.

"2019 yılında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) desteğiyle yüzde yüz hibeli 37 çiftçimize 740 dekar alanda badem fidanı desteğinde bulunuldu." diyen Yılmaz, "Aynı zamanda geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yüzde 70 hibeli 45 çiftçimize 435 dekar alanda yine badem fidanı desteği verilmiştir." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç da devletin sunduğu destekler ve üreticinin gayreti sayesinde Elazığ'ın birçok tarımsal üretiminin yanında artık badem üretimiyle de öne çıktığını vurguladı.

Törende, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu da konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından katılımcılar, mevsimlik tarım işçileriyle badem hasadı gerçekleştirdi.

Törene katılanlar daha sonra Şenpınar Mahallesi'ndeki bahçede yer alan badem işleme tesisi gezdi.

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Kaynak: AA

Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 450 bin ağaçta badem hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 450 bin ağaçta badem hasadı başladı - Son Dakika
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