Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika

Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazında çıkarılan malzemeleri sanat eserine dönüştürdü.

Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü, System.String[]

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazında çıkarılan malzemeleri sanat eserine dönüştürdü. 2,5 metre yüksekliğindeki eserde, dua eden 2 el ve deprem saati olan 20.55 tasvir edildi.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazındaki malzemeler, sanat eserine dönüştürüldü. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, enkazdan çıkarılan malzemelerle dua eden 2 el tarafından taşınan saat yaptı. 2,5 metre yüksekliğindeki eserde deprem saati olan 20.55 de yer aldı. Depremde etkilendiğini ve depremin ardından böyle bir eser yapma arzusunun oluştuğunu anlatan Keçeci, "24 Ocak'ta çok büyük bir afet yaşadık. Ben depremden yaklaşık 15 dakika önce atölyemde çalışıyordum, eve gittiğimde depreme yakalandım. Yaşadığım ev 10 katlı bir binada, bu yüzden şiddetli bir şekilde sarsıntıyı hissettik. Depremin ardından yaşanan afetle ilgili tasarım arzusu oluştu. Depremin ardından enkaz altından malzemeler çıkmaya başladığını gördüm. Bu malzemelerin belli bir kısmını atık toplayıcılardan satın aldım. Bu parçalar yaklaşık 50 yıllık binalardan çıkmıştı. Yapmış olduğum tasarım depremin yaşandığı vakit olan saat 20.55'te durmuş ve o andaki insanları feryatlarını anlatıyor. Altta bulunan 2 el semaya açılmış dua eder şekilde çünkü o insanlar şahadet getirip, dua ettiler. O dualarla biz depremi atlattık.  Tasarımda yaptığım dua eden el devletin eli, halkın eli ve Elazığ'a yardım eden gönüllülerin eli" dedi.


Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü

Fırat Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Eğitim Fakültesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika

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