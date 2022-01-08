Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 1 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da eski devlet hastanesinden elektrik kablosu çalan şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bir şahsın ara sokakta kabloları sürüklediğini görerek müdahale etti. Kabloları boş bir arazide bularak ikametine götürdüğünü ifade eden şüpheli C.A.A. (19), ekipler tarafından gözaltına alındı. Kabloların izini süren ekipler, 30 ve 8 metre halinde olmak üzere ele geçirilen 2 adet kabloların, eski Harput Devlet Hastanesine ait elektrik kablolarının bulunduğu tünelden çalındığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ