Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

4 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, elektrik dağıtım firmasında çalışan 23 yaşındaki Muhammed A., trafo bakımı sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, elektrik dağıtım firmasında çalışan 23 yaşındaki Muhammed A., trafo bakımı sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım firmasında çalışan Muhammed A. (23), bölgedeki bir trafonun bakımı sırasında elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Saruhanlı Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Muhammed A., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saruhanlı'ya bağlı Hacımusa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Muhammed A.'nın bekar olduğu öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:45 Kaynak: İHA

Büyükbelen, Manisa, Saruhanlı, 3. Sayfa
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