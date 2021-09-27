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Elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

27.09.2021 21:31
Elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Bozan Baydil (35) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Bozan Baydil (35) hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaata sıva ustası olarak çalışan Bozan Baydil, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Baydil, inşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baydil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baydil'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Elektrik akımına kapılan işçi öldü

İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika


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