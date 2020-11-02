Elektrik dağıtım sektöründen 68 milyar liralık yatırım teklifi - Son Dakika

Elektrik dağıtım sektöründen 68 milyar liralık yatırım teklifi

02.11.2020 13:27
Elektrik dağıtım sektöründen 68 milyar liralık yatırım teklifi, System.String[]

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, elektrik dağıtımında dördüncü uygulama dönemi olan 2021-2025 döneminde kalite odaklı hizmetin öne çıkacağını belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) koyduğu hedefler doğrultusunda ödül ve ceza...

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, elektrik dağıtımında dördüncü uygulama dönemi olan 2021-2025 döneminde kalite odaklı hizmetin öne çıkacağını belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) koyduğu hedefler doğrultusunda ödül ve ceza mekanizması devreye girecek. Sektör olarak biz bu dönem için bugünkü fiyatlarla 68 milyar lira yatırım yapmak için EPDK'den onay istedik." dedi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenen 13. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Elektrik Dağıtım Sektöründe Yeni Nesil Teknolojik Yatırımlar" oturumunda konuşan Ergüneş, elektrik dağıtımı altyapısındaki teknolojik gelişmelerle müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilebildiğini söyledi.

Sektör olarak özellikle son 3-4 yıldır müşteriyi hizmetin odak noktasına alma süreci yaşadıklarını aktaran Ergüneş, "Bu, bizleri de dönüştürüyor. Bugün itibarıyla temel teknolojik altyapılarımızı tamamlamış durumdayız. Daha önce tek yönlü ve elektriğin aktığı bir şebekeden, çift yönlü bir akışın olduğu şebeke altyapısına kavuştuk. Ölçme ve haberleşme altyapısı geliştikçe, her gün sistemimizde biriken veri inanılmaz bir boyuta erişti. Tüm süreçlerimiz artık veri tabanlı. Bu durum bize değişim zorunluluğula birlikte fırsatlar da getiriyor." diye konuştu.

Ergüneş, ölçme ve haberleşme altyapısında gelişimle birlikte daha verimli elektrik dağıtım hizmeti sunabildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"EPDK, 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde kalite odaklı bir yapıya geçmek istiyor. Biz bu vizyonu benimsiyoruz. Bize bazı zorluklar yaratacak ancak işi doğru yapanla eğri yapanın ayrıştırılması, yanlış yapanın cezalandırılması gerekir. Bu kapsamda, EPDK'nin koyduğu hedefler doğrultusunda ödül ve ceza mekanizması devreye girecek. Bu yaklaşım, sektördeki işletmecilik modelini temelden değiştirecek ama her türlü sürecin ölçüldüğü, çıktıların hedef ve göstergelerle kontrol edildiği bir yapı olacak. Bu yüzden, daha fazla teknoloji ve ölçüm altyapısına ihtiyaç var. Sektör olarak biz bu dönem için bugünkü fiyatlarla 68 milyar lira yatırım yapmak için EPDK'den onay istedik. Bu rakam, 2016-2020 döneminin yaklaşık 2 katına denk geliyor. Biz bu yatırımı kendi kaynaklarımızla finanse edeceğiz ve 10 yılda tarifeden geri alacağız. EPDK'nin regülasyonuna göre, toplam bütçenin yüzde 5'i şebeke ve işletim sistemi yatırımı olarak kullanılıyor ki bu da 3,5 milyar liraya denk geliyor. Burada bir verimlilik hedefimizin olması gerekiyor ki bu kaynağın belli bir kısmını Türkiye'de bırakabilelim."

"Dijitalizasyon, verimliliği artırıyor"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ise tüketicinin konforu arttıkça tüketiminin de artacağını söyledi.

Tüketimi artan abonelerin kaliteli ve hesaplı enerji hizmeti almak isteyeceğini dile getiren Atalay, bu kapsamda, maliyet ve kullanım açısından verimliliğin ön plana çıkacağını anlattı.

Atalay, teknoloji geliştikçe sektördeki maliyetlerin düştüğünü ve verimliliğin arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılda yaklaşık 41 milyar dolar enerji ithalatı olan bir ülke olarak, yerli üretimimizin gelişmesi çok önemli. Bunun için önümüzdeki dönemde Ar-Ge faaliyetlerinin daha da artacağını düşünüyorum. Ayrıca, dijitalizasyon daha verimli bir işletme yapılmasını sağlıyor. Dijitalizasyon asıl önemli konu haline geliyor. Dağıtık enerji, yenilenebilir ve otonom sistemlere doğru çok ciddi bir eğilim olacak. Önümüzdeki dönemde şirketler açısından da ciddi bir konsolidasyon sürecinin söz konusu olacağını düşünüyorum."

"Çözümlerin yerlileştirilmesi çok önemli"

Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar da dijitalizasyon ve verinin elektrik dağıtımında büyük bir rolü olduğunu dile getirerek, "Türkiye, enerji maliyetlerini çıkardığımızda geri kalan kısım için cari fazla verebilecek durumda. Yabancılar ve finansman kaynakları açısından pozitif değer üretiyor. Bu yüzden, sektörümüzde milli ve yerli çözümlerin artırılması gerekiyor. Bu çalışmaların özel sektör ve kamunun ortaklığıyla yeni iş alanları oluşturacak şekilde yapılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sektörde birçok alanda yeni projeler geliştirildiğini kaydeden Pınar, "Son 3 yılda Avrupa'da en fazla proje etiketi ülke olduk. Bunun içerisinde köy elektrifikasyonu, talep yönetimi ve mikro şebeke çözümleri var. Özellikle enerji verimliliği çok bakir bir alan. İskandinav ülkeleri hariç, enerji verimliliğinde istenilen mertebeye ulaşılamadı. Türkiye'de bu anlamda çok fazla potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Ergüneş, Yönetim Kurulu, Yatırım, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik dağıtım sektöründen 68 milyar liralık yatırım teklifi - Son Dakika Ekonomi


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