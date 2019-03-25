Son Dakika Haberleri: Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcım Ormanı Yaktı

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcım Ormanı Yaktı

1 saat önce

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtaki alevler, diğer ağaçlara da sıçradı.

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcım Ormanı Yaktı, System.String[]
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtaki alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınırken, 8 hektar orman alanı kül oldu.

Sütçüler'e bağlı Kesme köyü Kestane Beli Mevkisi'ndeki ormanlık alanda saat 04.30 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtan çıkan alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Hızla büyüyen yangına, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca Isparta, Burdur, Eğirdir ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gönderildi. Yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası 8 hektar orman alanı tamamen yandı.

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, fırtına dolayısıyla ağacın elektrik tellerinin üzerine devrildiğini ve tellerin birleşmesinden sonra çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiğini söyledi. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:23 Kaynak: DHA

Sütçüler, Isparta, Güncel
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