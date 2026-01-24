Elif Lina'nın Tedavisi Yarım Kaldı - Son Dakika
Elif Lina'nın Tedavisi Yarım Kaldı

24.01.2026 10:12
Adana'da sağ elinde yapışık parmakla doğan Elif Lina'nın tedavisi, babasının işten çıkarılmasıyla durdu.

ADANA'da sağ elinde yapışık parmak tanısıyla dünyaya gelen ve bugüne kadar yaklaşık 10 ameliyat geçiren Elif Lina Teker'in (4) tedavisi, sağlık sorunları geçiren babası Enes Teker'in (33) işten çıkarılması nedeniyle yarım kaldı. Evlerinin kirasını ve borçlarını ödeyemez hale gelen Enes Teker, kızının tedavisi için yardım isteyerek "Kızım evde oyuncak bebekleriyle oynuyor. Ellerine bakıp, 'Sizin eliniz büyük, benim elim küçük. Ben de sizin gibi olmak istiyorum' diyor" dedi.

Seyhan ilçesinde 2021 yılında belediyede temizlik işçisi Enes ve ev kadını Dilara Teker çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Lina Teker, sağ elinde yapışık parmak (sindaktili) tanısıyla doğdu. Küçük yaşlardan bu yana tedavisi devam eden Elif Lina, bugüne kadar yaklaşık 10 ameliyat geçirdi. Elif Lina'nın babası Enes Teker, yaklaşık 10 yıl önce askerdeyken yaşadığı menisküs yırtığının nüksetmesi nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Rahatsızlıklarının artması nedeniyle 2023 yılında ameliyat olan Teker, geçirdiği operasyonlar sonrası çalışamaz hale gelince işten çıkarıldı. Tedavi sürecinde gerekli masrafları borç alarak karşılamaya çalışan aile, Enes Teker'in çalışamaz hale gelmesiyle birlikte maddi açıdan zor duruma düştü. Aile, kirasını ve borçlarını ödeyemez hale gelirken, zamanla Elif Lina'nın tedavisi de yarım kaldı.

'HASTALIĞIM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILDIM'

Yaşadığı süreci Demirören Haber Ajansı'na anlatan Enes Teker, kızının tedavisi için farklı şehirlerde hastane hastane dolaştıkları dönemde, hem sağlık sorunları hem de sık sık izin almak zorunda kalması nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Teker, "Hem hastalığım hem de kızım için çok izin aldığım gerekçesiyle işten çıkarıldım. Mecburdum, evladım için koşturmak zorundaydım. Kızımın tedavisi için işimden oldum. Zaten bu süreçte düzenli çalışamıyordum. Maddi imkanlarımız elverişli değildi. Borç harç gırtlağa kadar battık. Kimin kapısını çaldıysak genelde altın borcu aldık. Yaklaşık 40'a yakın Cumhuriyet altını borcumuz var" dedi.

'KIZIM OYUNCAKLARIN ELLERİNE BAKIP ÜZÜLÜYOR'

Teker, kızının parmaklarından dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını aktardı. Teker, kızının oyuncaklara bakıp parmaklarının neden onlar gibi olmadığını sorguladığını dile getirerek, "Asıl canımızı yakan nokta burası. Kızım evde oyuncak bebeklerini yan yana diziyor, onlarla konuşuyor. 'Sizin eliniz büyük, benim bu elim küçük. Ben de sizin gibi olmak istiyorum' diyor. Bunları uzaktan duyuyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Bu durum için psikolojik destek alması gerekiyor. Ancak şu an buna da gücümüz yetmiyor. Devlet hastanelerinde yoğunluk var, 10-15 dakikalık görüşmeler oluyor. Bizim sürecimiz uzun, birebir ilgi gerekiyor. Kızım, 'Baba ben okula gitmek istemiyorum' diyor. 'Neden?' diye sorduğumda, 'Benim elimle dalga geçerler, sen niye böylesin derler' diyor. Bu yaşta bunu kendine takıntı haline getirmiş durumda. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz ama bu iş uzman desteği olmadan olmuyor" diye konuştu.

Yetkililerden destek beklediklerini dile getiren Enes Teker, kızının tedavi sürecinin kesintisiz şekilde devam etmesini istedi.

Küçük Elif Lina ise oje sürmeyi çok sevdiğini belirterek, elinin iyileşmesi için büyüklerden yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA

