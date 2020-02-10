Elon Musk, Zuckerberg'i hedef aldı: Facebook'u silin - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Zuckerberg'i hedef aldı: Facebook'u silin - Son Dakika

Elon Musk, Zuckerberg'i hedef aldı: Facebook'u silin

6 saat önce

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine "Facebook'u silin.

Elon Musk, Zuckerberg'i hedef aldı: Facebook'u silin, System.String[]

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine " Facebook'u silin. Facebook devri bitti" çağrısında bulundu.

Musk, bu çağrısını Twitter'da Facebook'un içeriğiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savunan İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen'in mesajına yanıt olarak yaptı ancak ayrıntı vermedi.

Elon Musk, 2018'de Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile hesap sahiplerinin haberi olmadan paylaştığının ortaya çıkması üzerine şirketleri Tesla ve SpaceX'in Facebook hesaplarını silmiş, "Facebook nedir?" diye sormuştu.

Musk, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'daki kişisel ve şirket hesaplarını ise tutuyor. Elon Musk, Instagram'ın "fena olmadığını" ve çatı şirketinden "oldukça bağımsız hareket ettiğini" söylemişti.

Elon Musk, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'le yapay zeka konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirterek "Mark'la bu konuyu konuştum. Ama konuyu çok kavrayamıyor" demişti.

Zuckerberg, yapay zeka sayesinde arabaları daha güvenli hale getireceğini ve hastalıkların daha doğru teşhis edilmesini sağlayacağını savunurken, Musk, bu teknolojiyi "insanlığın varlığına yönelik en büyük tehdit" diye nitelemişti.

Cohen ve Musk'ın eleştirileri, yazar Stephen King'in bu ay başında 'manipülatif paylaşımlarla mücadele ve mahremiyeti koruma konusundaki yetersizliğini' gerekçe göstererek Facebook'tan çıktığını açıklamasını izliyor.

'Facebook'u bir imparator yönetmemeli'

Sacha Baron Cohen, Twitter mesajında şöyle demişti:

"Düzenleyici kurumlar elektrik ve su şirketlerinde bir kişiye bu kadar yetki verilmezken, nasıl oluyor da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e 2,5 milyar kişinin erişimi olan bilgileri kontrolü altında tutmasına müsaade ediliyor. Facebook hükümetler tarafından regüle edilmeli, bir imparator tarafından yönetilmemeli."

Baron Cohen daha önce de Twitter, Google ve YouTube için "tarihin en büyük propaganda makineleri" demişti.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:55 
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