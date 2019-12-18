Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü - Son Dakika

Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü

6 saat önce

Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu.

Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü, System.String[]

Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu. Mağdur olan aile hayırseverlerden yardım bekliyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, 9 Aralık Pazartesi gecesi merkez Haliliye ilçesi Sinekli Mahallesi'nde Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 6 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Gece geç saatlerde elektrik kontağında çıkan yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ailenin emanet aldığı 25 bin TL ile altın ve evde bulunan bütün eşyalar küle döndü.


Komşularının bütün eşyalarının yangında kül olduğunu ve ailenin mağdur olduğunu söyleyen Fatih Acar, "Biz bu ailenin komşusuyuz. Bir hafta önce bu evde yangın çıktı. Biz yangın çıktığını görünce müdahaleye geldik. İtfaiye geldiğinde zaten her şey kül olmuştu. Komşumuz şuan mağdur durumda ve komşularda kalıyorlar. Aile zor şartlar altında, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.


"Mağdur durumdayım, yardım bekliyorum"


Evdeki bütün eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten İsa Halef, "Evimde yangın çıktı. Evimdeki bütün eşyalar yandı. Biz de dumandan etkilendik, dışarıya kaçtık. Dumandan nefes bile alamıyorduk. Çocuklarımı alıp dışarı çıktık. Ben şu an işsizim, çalışmıyorum. Evde bütün eşyalarım küle döndü. Hayırseverlerden bizlere yardım etmesini istiyorum. Emanet olarak aldığı 25 bin TL ve altınlar yandı. 50 bin TL değerinde olan eşyalar kül oldu" diye konuştu.


Ekmek teknesi olan dikiş makinesi de yangında kül olan Hayriye Halef, artık para kazanamadığını ve yaşamını zor şartlar altında sürdürdüğünü dile getirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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