Emekliler Kadıköy'de Yürüdü

(İSTANBUL)- Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarının artırılması ve emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması talebiyle Kadıköy'de yürüyüş ve açıklama yaptı. CHP'li milletvekillerinin, emekli aylıklarının yükseltilmesi çağrısıyla TBMM'de başlattığı nöbete destek verdiklerini belirten emekliler, "Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkum edilemez" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarıyla geçinemedikleri gerekçesiyle Kadıköy'de yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, CHP'nin emekli aylıklarının yükseltilmesi çağrısıyla TBMM'de başlattığı nöbete destek verdiklerini belirten emekliler, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir siyasal karşılık bulmuştur. Bugün gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis'i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir.

"Meclis'te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz"

Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki; yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis'te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta, alanlarda, fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz.

Buradan çağrımızdır; bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM'deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

Emekliler olarak açıkça söylüyoruz; bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin TL ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkum edilemez"