Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı - Son Dakika
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Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı

04.09.2022 23:35

Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptıİSTANBUL Kadıköy emeklilikte yaşa takılanlar meydanda eylem yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı

İSTANBUL Kadıköy emeklilikte yaşa takılanlar meydanda eylem yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu tarafından Kadıköy Meydanı'nda organize edilen eylemde yüzlerce EYT'li, sorunlarına çözüm istediklerini belirtti. Bir açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, "8 Eylül 1999'da çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanması, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ortaya çıkarmıştır" dedi.

Boran, "Bugüne kadarki birçok mücadelede karşımıza engeller çıkartıldı. Federasyon ve derneklerimiz olarak yorulmadan, pes etmeden aynı zamanda da kırmadan, dökmeden mağduriyetimizi her alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya devam ettik, devam da edeceğiz. Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidardan muhalefetine, tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır" dedi.

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Kaynak: İHA

Kadıköy Meydanı, Kadıköy, Eylül, EYT, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı - Son Dakika

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