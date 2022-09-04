DHA İSTANBUL -KADIKÖY'DE EYT EYLEMİ

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun çağrısıyla Kadıköy Meydanı'nda toplananan grup eylem yaptı. Eylemde açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "En başından beri çok olumsuzluklarla karşılaştık. Genç yaşta emekli olmak isteyenler olduğumuz öne sürülmüştü. Oysaki kimseden ne bir lütuf ne bir sadaka istedik. Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız için mücadele ettik. Bizler sigorta primlerini fazlasıyla doldurmuş emekçileriz. Söz verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan kitleyiz" dedi. Taleplerini tekrar dile getiren Özüpak, "Bizim talebimiz çok net, üzerinde aylarca çalışma yapmayı gerektirecek durum yok" diye konuştu.

- İstanbul