DHA İSTANBUL -KADIKÖY'DE EYT EYLEMİ - Son Dakika
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DHA İSTANBUL -KADIKÖY'DE EYT EYLEMİ

04.09.2022 17:25
DHA İSTANBUL -KADIKÖY'DE EYT EYLEMİ

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun çağrısıyla Kadıköy Meydanı'nda toplanan grup eylem yaptı.

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun çağrısıyla Kadıköy Meydanı'nda toplananan grup eylem yaptı. Eylemde açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "En başından beri çok olumsuzluklarla karşılaştık. Genç yaşta emekli olmak isteyenler olduğumuz öne sürülmüştü. Oysaki kimseden ne bir lütuf ne bir sadaka istedik. Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız için mücadele ettik. Bizler sigorta primlerini fazlasıyla doldurmuş emekçileriz. Söz verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan kitleyiz" dedi. Taleplerini tekrar dile getiren Özüpak, "Bizim talebimiz çok net, üzerinde aylarca çalışma yapmayı gerektirecek durum yok" diye konuştu.

- İstanbul

YORUMLAR
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EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı! EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
Kaynak: DHA

Kadıköy Meydanı, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL -KADIKÖY'DE EYT EYLEMİ - Son Dakika

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