Üye Girişi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika

Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

29.11.2021 13:29

Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi Ceza yiyen taksi şoföründen ilginç savunma "Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı onun için takmadım" Ceza yiyen başka bir taksici ise "Telefona daldım,cezayı hak ettim" Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik...

Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

Ceza yiyen taksi şoföründen ilginç savunma

"Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı onun için takmadım"

Ceza yiyen başka bir taksici ise "Telefona daldım,cezayı hak ettim"

İSTANBUL - Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförü, "Can güvenliğimiz yok. Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı. Ben onun için takmadım" diyerek kendisini savunurken, ceza yiyen başka bir taksi sürücüsü ise "Telefona daldım. Önemli bir konuşma yapacaktım. Yakalandım yani. Cezayı hak ettim" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 11.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 144'er lira para cezası uygulandı. Öte yandan seyir halinde telefonla konuşan bir taksi şoförüne ise 314 TL para cezası uygulandı.

Ceza yiyen taksi şoföründen ilginç savunma

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri uygun takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir taksi şoförü, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Trafik ceza puanım yok. Adam gibi çalışıyorum. Taksimetre ile çalışıyoruz. Ama can güvenliğimiz yok. Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı. Ben onun için takmadım. Üstten taktım alttan takmadım. Bir an önce kurtulup atabilmek için. Zaten UBER'den başka müşteri çalışmıyorum. Kafam rahat olsun diye. Yani her şeye uysam da bir yerden bir şey çıkıyor" dedi.

Ceza yiyen başka bir taksi şoförü ise trafikte seyir halinde telefonda konuşan taksici ise yediği para cezasını hak ettiğini söyledi. Taksici "Arkadaşlar görevini yapıyor. Emniyet görevini yapıyor. Daldım. Önemli bir konuşma yapacaktım. Yakalandım yani. Cezayı hak ettim" şeklinde konuştu.

Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

Para Cezası, İstanbul, Eminönü, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti 14:56 Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! 14:51 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım         
15:08
Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda         
14:54
İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu         
14:48
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
14:25
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:16:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement