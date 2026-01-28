Emniyet Müdürü Barutcu\'ya Veda Yemeği

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emekliliğe ayrılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar başarıyla görev yapan ve emeklilik kararı alan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu için anlamlı bir veda programı organize edildi. Düzenlenen veda yemeğine İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, birim amirleri ve çok sayıda emniyet personeli katılım sağladı. - ESKİŞEHİR