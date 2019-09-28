Emre Kınay, aileleri yarıştırdı

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon düzenlediği "Aile Festivali" kapsamında ünlü oyuncu Emre Kınay'ı ağırladı.



Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 21 Eylül 2019 tarihinde 7'den 70'e herkesin katılacağı Aile Festival'ine start vermişti. Forum Trabzon 21 Eylül- 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.



Aile Festival'i kapsamında birbirinden eğlenceli iki ayrı yarışmayı da ziyaretçileri ile buluşturan Forum Trabzon ünlü oyuncu Emre Kınay ile "Eşimi En İyi Ben Bilirim" yarışması ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.



Türkiye'nin en başarı dizi oyuncularından Emre Kınay Forum Trabzon'da Aileleri yarıştırdı.



Emre Kınay, Trabzona gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Kınay ayrıca yarışmacılarını birinin üzerinde bulunan Trabzonspor'un bu sezon cıkardığı geleneksel dokuma bezi "keşan" motifli formayı çok beğendiğini ve bir tane istediğini ifade etti.



Merakla beklenen yarışmada birinci olan aileye sürpriz hediyeler takdim edildi. - TRABZON