En Büyük Anketi 31 Mart'ta Millet Gerçekleştirecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim anketlerine ilişkin "Ölçüm yapan firmaların da yanılma payı var. Biz araziyi geziyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim anketlerine ilişkin "Ölçüm yapan firmaların da yanılma payı var. Biz araziyi geziyoruz. En büyük anketi 31 Mart'ta millet gerçekleştirecek." dedi.



Yazıcı, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ardeşen ilçesinde, Belediye Başkanı Hakan Gültekin ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avni Kahya ile esnafı ziyaret etti. Bir çay ocağında oturan Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.



Hayati Yazıcı, ziyaretleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin, Türkiye Uzay Ajansına yönelik Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurusunun kendi siyasi tasarrufları ve bakışları olduğunu söyledi.



CHP'nin böylesine önemli bir konuyu AYM'ye taşırken özensiz davrandığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:



"Uzay Ajansının, Türkiye açısından bulunduğumuz coğrafya itibarıyla dünyada gelişmiş ülkelerin uzayla ilgili çalışmalarını dikkate aldığımızda, çok kolay izah edilebilecek rutin bir tasarruf olarak değerlendirilmesini pek mümkün görmüyorum. Bunun da vatandaşımız farkında. Dolayısıyla bu ölçüde bir değerlendirme yapılacaktır."



Yazıcı, her seçim döneminde anket firmalarının farklı yorumlarla ortaya çıktığını kaydederek, "Anketler siyasi hayatınızda var ama bir yandan da baktığımızda iletişim mecraları çok çeşitlendi. Bilgiye erişim, sosyal medyayı kullanarak, etkilenme ve etkileme durumları çok daha belirgin hale geldi. Böylesi ortamlarda anket firmalarının çok sağlıklı ölçüm yapması mümkün olmayabilir." diye konuştu.



Anket firmalarının ölçümleri ile sonuçlar arasındaki farkın, insanların etkileşim alanı içerisinde olmasından kaynaklandığını belirten Yazıcı, "İnsanların görüş değiştirir olmaları önemli faktör. Ölçüm yapan firmaların da yanılma payı var. Biz araziyi geziyoruz. En büyük anketi 31 Mart'ta millet gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.



Türkiye genelinde ve özelde Rize'de herkesin değerlerine sahip çıktığını dile getiren Yazıcı, "Halkın doğrudan doğruya seçtiği Cumhurbaşkanı Rizeli. Rasyonel baktığımızda fantezi yapmaya gerek yok. Vatandaşın, armudun sapı, üzümün çöpü demeden destek vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sorunları bilerek konuşan, tartışan ve AK Parti'ye sahip çıkan bir kitle gördüklerini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:



"Herkes farkında. Sorunları anlatırken daha iyi gelişim için bize destek vereceğini ifade eden önemli bir kitle var. Biz, siyaseti birlikte yaparız. Ekip işidir. Katılımcılık ve paylaşma önemlidir. Bütün ekip inşallah millet yetki verdiği takdirde daha iyisi için çalışacaktır."

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