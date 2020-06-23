Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek - Son Dakika

Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığındabeşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarakgerçekleştirildi.

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığındabeşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarakgerçekleştirildi. CaseCampusBootcamp Live Programı, 75 gencin girişimcilik serüvenine 4 gün süren online yayın ve içerikleriyle destek oldu.

CaseCampusLive'da katılımcılar drt gün boyunca online buluşmalara katılarak Ideathon yarışması ile ürün ve fikirlerini geliştirdi.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Katılımcılar, Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal'ın yanı sıra Barbaros Özbugutu (iyzico), Başak Taşpınar Değim (Armut.com), Bora Yılmaz (Yatırımcı), Erdem Yurdanur (Kokteyl), Sertaç Taşdelen (Faladdin) ve Sinan Güler (Milli basketbolcu), gibi isimleri dinleyerek kendilerine interaktif bir şekilde soru sorma fırsatı yakaladılar.

Online olarak gerçekleşen program, grupların dört gün boyunca geliştirdikleri iş fikirlerini jüri üyelerine sunumları ile sona erdi. Birinci seçilen grup üyeleri ise özel bir ödülün sahibi oldu.

CaseCampusBootcampLive'da Öne Çıkanlar

• Bootcamp Live programı, 75 katılımcı ile gerçekleşti.

• Katılımcılar programda online içeriğe en az 25 saat vakit harcadı.

• Katılımcılar 12 farklı kentten bir araya geldi.

• CaseCampus Live'a katılımcılarının yüzde 80'i bir girişimde kurucu veya kurucu ortak.

• Katılımcılar 37 farklı üniversiteden ve yüzde 50'si mühendislik öğrencisi/mezunu.

• CaseCampus'e bugüne kadar Türkiye çapında 80 üniversiteden katılım gerçekleşti.

• Program, toplamda 6500'e yakın başvuru aldı ve 500'e yakın mezun verdi.

• CaseCampus katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet start-up kurdu ve Endeavor Türkiye bu startupların 30'una mentörlük desteği verdi.

Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurttepeli, "CaseCampus'u bu sene ilk defa, çok kısa bir sürede online'a çevirerek uyguladık. Aslında Akbank'la beraber bir süredir atmak istediğimiz bir adımı, mevcut şartları lehimize çevirerek atmış olduk. Belki de bu sayede daha çok şehirden katılımcıyı ağırladık ve yurt dışında yaşadığı için davet edemediğimiz girişimcilerle gençleri buluşturabildik. Fikrimce bu sene ilk defa olmasına rağmen çok değerli bir grupla çok güzel bir deneyim yaşama şansımız oldu. CaseCampus mezun topluluğumuz her yıl farklı bakış açılarıyla giderek zenginleşiyor ve gençlerimizin potansiyeli geleceğe umutla bakmamı sağlıyor" dedi.

Akbank'ın kurulduğu günden bu yana toplumsal hayata değer katma konusunda büyük duyarlılığa sahip bir kurum olduğuna ve sürdürülebilir projelere yatırım yapmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, "Gençlerimizin, gelişmenin en önemli bileşenlerinden olan girişimciler arasına katılmaları ve sonrasında da yatırım ve iş geliştirme konularında destek olmak bizler için heyecan verici. Endeavor ilebirlikte yürüttüğümüz CaseCampus Bootcamp Live Programı ile düzenli periyotlarda girişimciliğe ilgi duyan gençleri; başarılı girişimciler, girişimcilik alanında deneyimli akademisyenler, yatırımcılar ve farklı konularda çalışan uzmanlar ve tamamen CaseCampus'e özel olarak geliştirilmiş özgün girişimci vaka içerikleri ile bir araya getiriyoruz. Program kapsamında, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen ve programa katılmaya hak kazanan gençlerimiz, başarılı Endeavor girişimcileriyle etkileşim ve iletişimde bulunma fırsatını yakalıyorlar. Bu önemli deneyimi girişimci olmayı düşünen gençlerimizle birlikte yaşamak umut verici" dedi.


Türkiye, Akbank, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]