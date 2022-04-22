Endonezya'da "22 Nisan Dünya Günü" - Son Dakika
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Endonezya'da "22 Nisan Dünya Günü"

22.04.2022 10:50

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup çevre aktivisti, 22 Nisan Dünya Günü'nde Çevre ve Orman Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup çevre aktivisti, 22 Nisan Dünya Günü'nde Çevre ve Orman Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar hükümetin fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artırması çağrısını yaptı. 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

Endonezya'da 22 Nisan Dünya Günü
Endonezya'da 22 Nisan Dünya Günü
Endonezya'da 22 Nisan Dünya Günü
Endonezya'da 22 Nisan Dünya Günü

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Dünya Günü, Endonezya, Jakarta, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da '22 Nisan Dünya Günü' - Son Dakika


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