Enerjide Kamulaştırma Kararı
1 saat önce
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait Çanakkale'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait Çanakkale
'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "154 kV Çanakkale Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında proje sahasına isabet eden taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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