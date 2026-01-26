Enflasyon Beklentilerinde Düşüş Sürüyor - Son Dakika
Enflasyon Beklentilerinde Düşüş Sürüyor

26.01.2026 13:18
Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşü ve dezenflasyon politikalarını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak'ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

