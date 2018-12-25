Engelli Genç Bir Günlüğüne Polis Oldu
1 saat önce
Yıllardır polislere hayran olan ve bu hayranlığını sürekli izlediği polisiye dizilerin yanı sıra üzerinde taşıdığı oyuncak polis telsizinden, kağıttan yaptığı polis yeleği ve kimliği ile dile getiren Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi...
Yıllardır polislere hayran olan ve bu hayranlığını sürekli izlediği polisiye dizilerin yanı sıra üzerinde taşıdığı oyuncak polis telsizinden, kağıttan yaptığı polis yeleği ve kimliği ile dile getiren Mamak Belediyesi
Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi Berat Eskitürkoğlu'nun (29), en büyük hayali gerçek oldu. Akdere Polis
Karakolu görevlileri tarafından Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ziyaret edilerek yakından ilgilenilen genç, bir günlüğüne polis oldu.
Hayali gerçek oldu
Mamak Belediyesi Aile Merkezleri ve Mamak Halk Eğitim Merkezi'nin Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ortaklaşa açtığı Özel Eğitim El Sanatları Kursu'nda öğrenci olan ve orta düzeyde zihinsel engeli bulunan Türkoğlu
'na devletin sıcak şefkatini gösteren polis memurları, Türkoğlu ile önce devriye gezdi, ardından engelli genci Akdere Polis Karakolu'na götürerek, karakolu gezdirdi. Uygulama sırasında mutluluğu gözlerinden okunan Türkoğlu, polis şapkası takarak, büyük sevinç yaşadı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: İHA
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