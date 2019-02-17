Son Dakika Haberleri: Engelli Rapçinin Hayali Dizide Şarkı Söylemek

Engelli Rapçinin Hayali Dizide Şarkı Söylemek

1 saat önce

Engelli rapçinin hayali dizide şarkı söylemek Hayallerini gerçekleştirecek dizi arıyorİZMİR - İzmirli 30 yaşındaki Metin Özkan, henüz 2 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeli bir yaşama mahkum oldu.

Engelli rapçinin hayali dizide şarkı söylemek
Hayallerini gerçekleştirecek dizi arıyor

İZMİR - İzmirli 30 yaşındaki Metin Özkan, henüz 2 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeli bir yaşama mahkum oldu. Ancak engeli Özkan'ı yaşama küstürmedi. Kendi yazdığı şiirlerden yola çıkarak rap şarkıları bestelemeye başladı. En büyük hayali sahne alarak sesini başkalarına da duyurmaktı. Buca Belediyesinin desteğiyle hayalleri gerçekleşen Özkan, "Hedefim şimdi rap müziğini oldukça fazla kullanan dizilerden birinde küçük bir rol olarak tüm engellilerin umudu olmak" diye konuştu.
İzmir'in Buca ilçesinde yaşan Metin Özkan'a, küçük yaşta nadir görülen bir kas hastalığı olan herediter polinöropati teşhisi kondu. Zaman içinde bedensel engelli kalan Özkan, tekerlekli sandalyesindeki hayatını şiirle renklendirdi. Bazen yaşadığı zorlukları bazen de hayallerini kaleme alan Özkan, 9 yıl önce rap müzik tutkunu oldu. Kaleme aldığı şiirleri, kiraladığı stüdyolarda seslendirmeye başlayan genç yetenek bir süre sonra odasını stüdyoya çevirdi. "Blue Metin Özkan" lakabını kullanarak seslendirdiği şarkılarını ve kliplerini Youtube kanalında yayınlamaya başladı. Özkan'ın en büyük hayali ise şarkılarını sahnede seslendirmekti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Özkan'ın bu isteğini duyunca hemen harekete geçti, belediyenin düzenlediği etkinliklerde konuk sanatçı olarak Özkan'ı sahneye davet etti. Bugüne kadar Buca Belediyesinin birçok etkinliği öncesi sahne alan ve Bucalılar tarafından ayakta alkışlanan Özkan, şimdi televizyon dizilerinin birinde şarkı söyleyerek tüm engellilere umut olmak istiyor.
300 şarkısı var
Rap müziğin kendisi için terapi anlamına geldiğini belirten Metin Özkan, "Şarkı söylerken karşımda biri var ve onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. 300 şarkım var. Bazen bütün gün evdeki stüdyomda çalışıyorum. Üç klip çektim. Bunların yanı sıra bir de kısa film çektim. Bundan sonrasında engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime umut olmak istiyorum. Bir engellinin yapabileceğini bazen engelsiz bireyler yapamıyor. Onun için tüm engelliler hayallerinin peşinden koşmalı. Bunu anlatabileceğim en güzel mecra ise televizyon dizileri. Bugünlerde dizilerde rap müziğe oldukça büyük ilgi var. Eğer bir dizide şarkılarımdan birini seslendirme hedefime ulaşırsam bir engellinin neler yapabileceğini herkese göstermiş olacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Metin Özkan, Genel
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