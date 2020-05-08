Engelliler Haftası - Son Dakika

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusunun önemli bir bölümünü engelli vatandaşların oluşturduğunu belirtti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Özbaş, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik ülkemizde başlıca, korumalı işyeri, ücretsiz toplu taşıma, sosyal yardımların iyileştirilmesi, evde sağlık hizmeti, engelli aylığı, gelir vergisi indirimi, ÖTV ve KDV muafiyeti, MTV muafiyeti, konutlarda emlak vergisi, cep telefonu ve internet tarifesinde indirim, özel öğrenim hakkı, KYK burs ve yurt öncelikleri, engelli memur seçme sınavı, ulaşım indirimi, erken emeklilik, gümrük vergisi muafiyeti, bakım merkezlerinden faydalanma, evde bakım ücreti ödenmesi gibi haklar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özbaş, Edirne'de geçen yıl yaklaşık 2 bin 423 ağır engellisi bulunan aileye 39 milyon 265 bin 370 lira evde bakım ücreti ödemesi yapıldığını aktardı.

Ödemelerin düzenli şekilde devam ettiğini belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Bu rakama kuruluşlarımızda bakılan engellilerimiz ve özel bakım merkezlerine ödenen miktarlar ise dahil değildir. Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Lütfen, engelli araç park yerlerine, araçları park etmeyelim. Park edenler varsa uyaralım. Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, bastonla yürüyenler için, yaşlılar için kaldırımlara araç park etmeyelim. Kaldırımlara inip çıkarken kullanılan rampaların önünü kapatmayalım. Hissedilebilir yüzeylerin üzerine eşya koymayalım. Kaldırımlara tezgah, masa, eşya koymayalım. Toplu ulaşımlarda ve hayatın her alanında engelli vatandaşlarımıza öncelik verelim. Duyarlı olalım. "