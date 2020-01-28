Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü - Son Dakika

Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertli futbolcular Altay Bayındır, Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Jailson, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, hastanede yatan Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir'le görüntülü konuşarak moral verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Mustafa Emir'i iyileştikten sonra antrenmana ve maça davet etti. Kaleci Altay Bayındır ise Mustafa Emir'e forma ve kaleci eldiveni göndereceğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in yanı sıra babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarılmıştı.

Mustafa Emir, Fenerbahçe, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı
G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe aradığı sol beki Inter'de buldu! Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 04:07:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]