Enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertli futbolcular Altay Bayındır, Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Jailson, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, hastanede yatan Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir'le görüntülü konuşarak moral verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Mustafa Emir'i iyileştikten sonra antrenmana ve maça davet etti. Kaleci Altay Bayındır ise Mustafa Emir'e forma ve kaleci eldiveni göndereceğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in yanı sıra babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarılmıştı.