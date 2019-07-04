Son Dakika Haberleri: Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü
Son Dakika Güncel Haber

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü

46 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan Nehri'ne düştü.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan Nehri'ne düştü.
Şevki Erdoğan, plakası belirlenemeyen motosikletiyle Kızılcaoba Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan, motosikletiyle yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne düştü.
Vatandaşlarca sudan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Elbistan, Ceyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başbuğ Ergenekon kumpasıyla ilgili konuştu: Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 00:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]