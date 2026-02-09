Epilepsi Tedavi Edilebilir, Haklar Korunmalı - Son Dakika
Epilepsi Tedavi Edilebilir, Haklar Korunmalı

09.02.2026 17:03
Mahmut Arıkan, epilepsinin tedavi edilebilir olduğunu vurguladı ve haklar için mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Uluslararası Epilepsi Günü'nde epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, hastaların sağlık, eğitim ve istihdam alanında yaşadığı sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Epilepsi, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Uluslararası Epilepsi Günü vesilesiyle epilepsi hakkında hala devam eden yanlışların son bulmasını ve farkındalık oluşmasını diliyorum. Bugün epilepsi ile yaşayan vatandaşlarımızın sağlık, eğitim ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunlar ne yazık ki çözülmeyi bekliyor. Bizler epilepsi hastası vatandaşlarımızın her türlü bireysel hakları için çağrıda bulunuyor ve bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

