Erciyes'te turistler "gece kayağı" ile eğleniyor - Son Dakika

Erciyes'te turistler "gece kayağı" ile eğleniyor

04.01.2021 11:13
Erciyes'te turistler

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, "gece kayağı" ile yerli ve yabancı misafirlerine farklı heyecan yaşatıyor.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, "gece kayağı" ile yerli ve yabancı misafirlerine farklı heyecan yaşatıyor.

Kayakseverlere modern tesisleriyle hizmet sunan Erciyes'te, hafta içi her akşam yapılan gece kayağı ile yurt içi ve dışından gelen binlerce misafirin keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, misafirlerin iyi şekilde zaman geçirmesi için gece fotoğrafları, müzik performansları ve meşaleli kayak gibi etkinliklerin de yapıldığını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin Erciyes'i çok beğendiğini belirten Cıngı, şöyle konuştu:

"Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde konaklayan başta Ukrayna olmak üzere, Rusya ve Polonya'dan misafirlerimiz var. Charter uçuşları bu ülkelerden gerçekleşiyor ama bu ülkeler üzerinden, Belarus ve Çekya ile bunlara komşu ülkelerden gelen misafirlerimiz de var. Umut ediyoruz ki bu yasaklamalar uzun sürmez ve rezervasyon iptalleri olmadan misafirlerimizi karşılarız. Her hafta 10 uçak hedefimiz vardı ve bunu karşılamıştık. İnşallah iptaller olmadan bu şekilde devam ederiz."

Cıngı, kayak merkezlerinin çok hijyenik ve sağlık açısından da gayet elverişli mekanlar olduğunu anlatarak, "Kayak zaten hijyenik bir spor. Sosyal mesafe kurallarına uyuyorsunuz. Kask ve maske gibi koruyucu malzemeler kullanıyorsunuz." dedi.

"Teşekkürler alıyoruz"

Erciyes'e gelen misafirler tarafından gece kayağı uygulamasının beğeniyle karşılandığını vurgulayan Cıngı, şöyle devam etti:

"Hafta sonları kayak merkezimiz kapatıldığı için şehrimizde bulunan yaklaşık 2 bin 500 yabancı misafirin mağduriyetini gidermek maksadıyla gece kayağı faaliyetlerine başladık. Maksadımız, hem hafta sonu kayak yapamayan misafirlerimize en azından bir telafi mekanizması oluşturmak hem de kayak süresini gün içerisinde daha geniş bir zamana yayarak insanların aynı anda kayak pistlerine, teleferiklere hücum etmesini engellemek. Çok şükür gayet güzel gidiyor. Meşaleli kayaklar yapılıyor, gece fotoğrafları çekiliyor, bazen müzik performansları sergileniyor. Güzel bir uygulama olarak değerlendirildi ve teşekkürler alıyoruz. Aslında, 19.30'da gece kayağı bitsin, diye düşünmüştük. Yerli misafirlerimiz evlerine saat 21.00 olmadan, sokağa çıkma yasağı başlamadan yetişsinler diye bu saati belirlemiştik. Özellikle yabancı turistlerimizde böyle bir risk olmadığı için talep olduğu müddetçe daha geç saate uzatabiliriz."

Turistlerden Melike Güven de kayak yapmak için ailecek Erciyes'i tercih ettiklerini ve tesisleri çok beğendiklerini dile getirdi.

Tanzanya'dan geldiklerini anlatan Güven, "Geçen sene de gelmiştik, çok memnun kalmıştık. Özellikle meşaleli kayak çok güzeldi. Oldukça keyif aldık oğlumla. Pistin durumu gayet güzel. Bu sene malum kurak geçiyor ama suni karlama yapılmış. Oldukça keyif aldık." diye konuştu.

Türkiye, Erciyes, Turizm, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te turistler 'gece kayağı' ile eğleniyor - Son Dakika


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