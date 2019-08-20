Son Dakika Haberleri: Erdoğan Bıyık'a anlamlı hediye
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Erdoğan Bıyık'a anlamlı hediye

49 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Başkanı MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a Düzce Üniversite Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Yusuf Parlak tarafından tablo hediye edildi.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Başkanı MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a Düzce Üniversite Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Yusuf Parlak tarafından tablo hediye edildi.

Erdoğan Bıyık'ı sanata verdiği desteklerden dolayı sanat dünyası unutmadı. Düzce Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Yusuf Parlak, Erdoğan Bıyık'ı ziyaret etti. Sanata ve sanatçılara verdiği desteklerden dolayı Bıyık'a teşekkür eden Dr. Parlak, sanata desteğinin devam etmesini de istedi. Başkan Bıyık ise ziyaret dolayı teşekkür ederek; "Sanat dünyamızın bir parçası olmazsa olmazıdır. İnsan ruhunu güçlendiren en önemli argümanıdır. Bu nedenle hem sanata hem de sanatçılara desteğimiz elimizin erdiğince devam edecek. Özellikle geleneksel Türk sanatlarımızın bizim kültürümüzün bir parçası. Bizde Türk Milleti olarak gelenekleriyle yaşayan bir milletiz. Geleneksel el sanatlarına destek vermek her vatandaşımız gibi bizimde milli görevimiz" dedi.

Ziyaret sonrasında Dr. Yusuf Parlak kendi yaptığı tabloyu Erdoğan Bıyık'a hediye etti. - DÜZCE
Yusuf Parlak, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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