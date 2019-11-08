Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Biz Hazreti Peygamber (AS) ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz
Son Dakika Güncel Erdoğan: Biz Hazreti Peygamber (AS) ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz

Erdoğan: Biz Hazreti Peygamber (AS) ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz

6 saat önce

Salondan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

Salondan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: Biz Hazreti Peygamber (AS) ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz

Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı
30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:55:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Biz Hazreti Peygamber (AS) ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]