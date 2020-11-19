Ereğli'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müze, mesire alanı ve kafeteryaların kapatıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, il ve ilçe genelinde Kovid-19 artışına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında belediye tarafından işletilen bazı tesislerin geçici süreliğine kapatıldığı belirtildi.

Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin yanı sıra Ereğli Kent Müzesi, Yaşlılar Gençlerevi, Çilek Kafeterya, Kestaneci piknik alanı, Ereğli- Alaplı karayolundaki Dostluk mesire alanının Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldığı ifade edilen açıklamada, belediye ekiplerinin sorumluluk bölgesinde dezenfektan işlemlerine belirli aralıklarla devam ettiği kaydedildi.