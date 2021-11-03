Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediye Meclisinin kasım ayı ilk oturumu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, belediye çalışmalarının iyi gittiğini, personelin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir borçlarının bulunmadığını söyledi.

Bazı çevrelerinin kendisini hedef alarak harekete geçtiğini savunan Posbıyık, "Kimse bizi korkutamaz, dimdik yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz; hak, hukuk ve adalettir." dedi.

Posbıyık, müfettiş raporu doğrultusunda haklarında açılan soruşturma izniyle ilgili de Danıştaya itirazda bulunacaklarını kaydetti.

Mecliste gündemde yer alan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Ereğli Belediyespor'un maçı Alaplı'da oynanacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, 7 Kasım Pazar günü oynayacağı Kilimli Belediyespor maçının Alaplı Şehir Stadı'na alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nın zemin değişikliğinin tamamlanmadığını, bu yüzden müsabakanın Alaplı Şehir Stadı'na alındığı belirtildi.

Sendikadan işçilere ziyaret

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TAT Metal'de çalışan sendika üyelerini ziyaret etti.

Şube yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Yılmaz, Genel Başkan Pevrul Kavlak ve Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal'ın işçilere selamını ileterek, 4'ncü dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi bilgilendirmede bulundu.

Sendika üyelerinin taleplerini dinleyen Yılmaz, "Bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, iş kazalarının yaşanmadığı günler temenni ediyorum." dedi.