Ergani Belediyesi Kovid-19 önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Ergani Belediyesi, Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgınına karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ziya Gökalp, Milli Egemenlik ve Dicle Caddesinde deterjanlı suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, koronavirüsle mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalışıyoruz."