Ergani'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kurallara uymayan sürücü ile yolcular ikaz edildi.

Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

Ergani 'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

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