Ergani'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ergani'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına yönelik açıklamasının ardından Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipler, Milli Egemenlik, Ziya Gökalp Caddesi'nde araçlarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.
Kurallara uymayan sürücü ile yolcular ikaz edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:13 - Kaynak: AA
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