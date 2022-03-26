Ergene'den kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, çeşitli nedenlerle bozulan kilit parke taş yollarda onarım çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki tüm mahallelerde eş zamanlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Daha önce Bakırça Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması yaptıklarını ifade eden Yüksel, "Ulaş Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması gerçekleştirdik. Şimdi ekipler deforme olan yerlerde onarım gerçekleştiriyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde kilit parke taş tamiri çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor." dedi.

Ergene Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaretler devam ediyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki eğitim öğretim kurumlarının Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret ederek bilgiler aldığını söyledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Anadolu Lisesi 11/B ve 11/D sınıfı öğrencilerinin Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin birebir aynısı olan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi'ni öğretmenleri ile ziyaret ettiklerini belirtti.

Marmaracık Mahallesi'ne kazandırılan Atatürk Evi ve Müzesi'nin hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü aktaran Yüksel, "Başta öğrenciler olmak üzere Ergene halkının ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızın ilgi göstermesi bizleri son derece memnun ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin bire bir aynısını Trakya Kalkınma Ajansının da katkıları ile Ergene'mize kazandırdık. Bu nedenle son derece gururlu ve mutluyuz." dedi.