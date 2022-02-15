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Ergene Nehri'nin debisi düşüyor - Son Dakika

Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

15.02.2022 09:37
Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

Edirne ve Kırklareli'nde geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Edirne ve Kırklareli'nde geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 137 metreküp/saniye ölçüldü. DSİ'nin "turuncu alarm" ikaz durumu normale döndü.

Son dönemlerin en yüksek debisini gören nehirde, suyun akış hızı düşmeye başladı. Nehir, yatağına dönüşe geçti.

Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlar sonrası debisi geçen hafta 10 kattan fazla artan Ergene Nehri, yatağında çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Edirne ve Kırklareli'nde taşan nehrin debisi 250 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükselmiş, DSİ "turuncu alarm" ikazı uyarısı vermişti.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri'nin debisi düşüyor - Son Dakika


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