Ergin Ataman'dan flaş hareket!

Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 81-80 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, CSKA Moskova'nın takım halinde çok akıllı oynadığını belirterek, " Mike James, süper ve mükemmel bir oyun ortaya koydu. Oyuncularım yorgundu ama çok iyi mücadele etti. Ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler. Bu akşam kötü bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman, soru almadan basın toplantısını tamamladı.



Itoudis: "Sonuna kadar savaşmayı başardık"



CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Avrupa Ligi'nde 8 maçtan bu yana kaybetmeyen Anadolu Efes'e karşı önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.



Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşmayı başardık. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Özellikle hücumda neyi, ne zaman ve nasıl yapmamız gerektiğini oyuncularımın anladığını düşünüyorum. Uzun süredir kaybetmeyen Anadolu Efes'e karşı oynadık. Böyle bir takıma karşı sahaya çıktık. Üstüne koyarak ilerleyen ve kadrosunu koruyan bir takıma karşı oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.



Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını geride bıraktıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Neredeyse Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) maç temposuyla aynı noktadayız. Oyuncularıma, ellerinden gelen her şeyi verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftara da bu güzel atmosferi oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bazı hatalar yaptık ama oyuncularım bunu telafi etti. Maç boyunca oyun planımıza sadık kalarak ve doğru kararlar alarak maçı sürdürmeyi başardılar." değerlendirmesinde bulundu.



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