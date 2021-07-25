Eriksen'in durumu iyi! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı

Inter ile geçtiğimiz sezon İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eriksen'in sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Mirror'un haberine göre EURO 2020'deki Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastaneden ayrıldıktan bir ay sonra ailesiyle gezintiye çıktı. Eriksen, eşi ve çocuğuyla birlikte Kopenhag'da görüntülendi.

RAPOR ALMASI LAZIM

Dışarı çıkacak duruma gelen Eriksen'in futbol kariyerine nasıl şekil vereceği ise henüz belli değil.İtalya Futbol Federasyonu, Eriksen'in doktor raporu olmadan Inter'de futbol oynama ihtimalinin olmadığını açıklamıştı.