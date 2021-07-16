Ermenistan askerleri Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerleri Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı
16.07.2021 14:01
Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz günü yerel saatle 10.00 ve 13.00 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Ermeni askerlerinin misilleme amacıyla açılan ateşle susturulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. İki ülke sınırında oluşan gerginliğin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'da olduğu vurgulandı. - BAKÜ
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