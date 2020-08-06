Eruh ve Ahlat'ta koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde denetim yapıldı.

İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıyor.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimlerde, Kovid-19 salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Denetlenen iş yerlerinde vatandaşlar, bilgilendirilerek özellikle hayati önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Erat, gazetecilere, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Eruh'ta Kovid-19 tedbirleri

Siirt'in Eruh ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetime katılan Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi iş yerlerini denetledi.

Erdoğan, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulunarak, maske dağıttı.

Vatandaşın alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, alınan her önlemin amacının vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak olduğunu ifade etti.