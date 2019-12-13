Erzincan'da "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Beni Kalbinle Görür müsün' projesi devam ediyor - Son Dakika

Erzincan'da "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi devam ediyor

6 saat önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri özel eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan'da

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri özel eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçen yıl başlatmış olduğu tersine kaynaştırma modeli uygulama projesi olan "Beni Kalbinle Görür müsün? " projesi kapsamında normal eğitim gören öğrencilerin, özel eğitim öğrencilerine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirerek farkındalık oluşturmalarını ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin de sosyalleşmelerine katkıda bulunması amaçlanıyor. Proje kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Özel eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunda yer alan ahşap, güzellik ve cilt bakım, yemek ve el sanatları atölyelerinde çeşitli etkinliklere katıldı.


Projeyle ilgili veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Projenin Türkiye'de ilk defa uygulanan bir projedir. Geçen yılki uygulamadan müspet neticeler alındı. Bu yıl da daha fazla okulumuza ulaşarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın normal eğitim gören akranlarıyla buluşup birlikte bir çalışma yapmasının özel eğitimde farkındalığı arttırmak ve çocuklarımızın empati yaparak toplumsal hassasiyet kazanmalarına imkan tanıması açısından bizim için önemli bir çalışmadır. Bugünde Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan özel öğrencileri ziyaret etti" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti
Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Meclis'te 15 Temmuz şehitleri tartışmasında kavga çıktı 3 dünya şampiyonu 3 farklı hayat

Son Dakika Haberleri
15:02 Engelli bırakan ehliyetsiz sürücü isyanı - Son Dakika
15:02 Ray bakım aracının çarptığı kadın öldü - Son Dakika
15:02 Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor - Son Dakika
15:02 HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
14:57 Düzce OSB'de itfaiye birimi kurulması konuşuldu - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:06:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]