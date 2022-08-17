Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan il genelinde "Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde Erzincan'da "Genel Asayiş Uygulaması" yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 465 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 212 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 1 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 48/9, Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemekten 5.224 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-b, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 3.674 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN