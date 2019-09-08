Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı

1 dakika önce

ERZURUM'un Oltu, Horasan ve Çat ilçelerinde ahır ve meralarda 60 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı, System.String[]

ERZURUM'un Oltu, Horasan ve Çat ilçelerinde ahır ve meralarda 60 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Jandarma, Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat'tan 24 ve Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplam 60 büyükbaşın ahır ve meralardan çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, yapılan istihbari çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giderek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y. ve N.F.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Hırsızlık çetesinin kaçırdığı büyükbaşların satışını yaptığı tespit edilen B.E., B.E. ve S.Ö. de Van Tuşba ilçesinde gözaltına aldı. Jandarma, satılmak üzere olan 24 büyükbaşı da ahırda bularak Çat ilçesindeki sahibine teslim etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'un Oltu içesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Doğubayazıt'ta yakalanan 6 kişi tutuklanırken, hayvanları satın alan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Horasan, Erzurum, Oltu, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: TSK'nın ABD ile gerçekleştirdiği ilk ortak devriye tamamlandı
İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama: Buradan tasarruf ederek kaynak sağlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]