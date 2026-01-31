Erzurum\'da Buz Tırmanışı Heyecanı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan 20 metre yüksekliğindeki yapay buz duvarına tırmanarak adrenalin ve heyecanı bir arada yaşadı.

Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan, yapaylığıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç ve milli sporcuların katıldığı etkinlikte, antrenörlerce tırmanış yapacaklara kısa eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra Erzurum Valisi Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, tırmanış ekipmanlarıyla yapay buz duvarına tırmanarak adrenalin ve heyecanı dolu anlar yaşadı.

"Palandöken'de ekstrem ve her türlü kış sporları yapılabiliyor"

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilcilerin Palandöken'de bir yandan kayak yaparken bir yandan da, 20 metre yüksekliği, 150 metre genişliğindeki yapay buz duvarında tırmanış yapabildiğini söyledi.

Geçen yıl 2 defa buz duvarına tırmandığını belirten Çifçi, "Palandöken'de sadece kayak sporu değil, snowboard da yapılıyor. Geçen sene dünya snowboard şampiyonası da yapılmıştı. Palandöken'de ekstrem ve her türlü kış sporları yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi bu manada bütün kış sporlarına imkan tanıyor. Buz tırmanışı da bunların içinde ayrı bir yere sahip, son derece heyecanlı ve adrenalini yüksek spor." dedi.

Çiftçi, geçen hafta kar raftingi etkinliği yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ise kurumlar arası bot raftingi yapacaklarını ifade ederek, bütün doğaseverleri Palandöken Kayak Merkezi'ne davet etti.

"Son derece zevkli spor, herkese tavsiye ederim"

Etkinliğe, Türkiye Dağcılık Federasyonunun da destek verdiğini dile getiren Çiftçi, "Burası Türkiye'nin ilk yapay buz duvarlarından birisi, 20 metre yüksekliğinde, biraz idman eksik olduğu için ilk başlarda zorlandım ama sonradan heyecanımı yendikten sonra rahat tırmanış gerçekleştirdik. Son derece zevkli spor, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Tırmanış sonrası İl Temsilcisi Emeç, Vali Çiftçi'ye plaket takdim etti.